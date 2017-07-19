Как мошенники пользуются доверчивостью пенсионеров: новая схема

В Отделение ПФР по Псковской области поступает информация о телефонных звонках пенсионерам с требованием сообщить номер банковской карты якобы для доплаты пенсии.

Так, 78-летнему мужчине на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей ПФР и сообщила, что ему произведен перерасчет пенсии и полагается доплата в 14 тысяч рублей, только для этого нужно продиктовать номер банковской карты и пароли. Пенсионер так и сделал, а спустя несколько минут ему пришло смс об удачной покупке на сумму 6890 рублей, хотя он ничего не покупал. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим ПФР обращает внимание получателей пенсии и других социальных выплат, что сотрудники органов ПФР не обзванивают граждан с целью получения информации о банковских реквизитах. При доставке пенсии или других социальных выплат средства направляются на расчетный счет в банке, предоставленный лично самим получателем. Номера счетов получателей являются конфиденциальной информацией.

ПФР призывает граждан быть бдительными и осторожными, не сообщать никаких сведений по телефону, не впускать незваных гостей в дом, а если они зашли, то проверять документы.