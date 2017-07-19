В 2018 будет пробная перепись населения, потом в 2020 - основная

В октябре 2020 года пройдет всероссийская перепись населения, сообщается сегодня на сайте Правительства РФ.

Причем в 2018 году планируется провести пилотное обследование (пробную перепись населения).

В этой связи Минэконоразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти дано поручение до 21.08.17 провести соответствующую подготовку, разработать проект Постановления Правительства, в котором, в частности, предусмотреть федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку и проведение переписи.

Кроме того, по поручению Дмитрия Медведева до 1 декабря 2018 года МЭР должно подготовить предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением переписи.

Напомним, ранее глава Росстата оценил предстоящие расходы на проведение переписи в 50 млрд. рублей.