Проверять бизнес станут меньше. Наверное

Проверки бизнеса могут стать не чаще, чем раз в три года. Причем, проверять будут не инспекторы из разных ведомства, а комплексно, за один раз. Поручение прийти к такой системе проверок дано Минэкономразвитию.

Дмитрий Медведев раздал поручения по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия».

Поручение получило не только Минэкономразвития, но и Минфин, который должен разработать меры, направленные на снижение объёмов закупок государственными заказчиками и организациями с государственным участием у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

По данным Минфина, подготовленным после мониторинга применения закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в первом полугодии 2017 года, более 94% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляется на неконкурентной основе.