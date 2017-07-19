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Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту

19.07.17 14:32

Отправляясь отдохнуть в Сочи, Геленджик и прочие курорты Краснодарского края, знайте - система "ол-инклюзив" там теперь стандартизирована. Об этом позаботилось министерство курортов региона, которое разработало рекомендации по предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено».

- Отдых по системе «все включено» с каждым годом становится все более популярным, комментирует министр курортов региона Христофор Константиниди. - Пока в России нет единых требований к таким услугам. У каждой гостиницы, отеля и других предприятий свой ассортимент и объем. Зачастую, это приводит к расхождению с тем, чего ожидают туристы от такого отдыха. Мы разработали рекомендации предоставления услуг по системе «все включено» и «ультра все включено», которые уже направлены главам муниципалитетов Краснодарского края и руководителям санаторно-курортных организаций для их практического применения.

Стандартизация услуг такого формата будет способствовать повышению конкурентоспособности организаций, которые работают по системе «все включено», сообщили в региональном министерстве курортов. Кроме того, отдыхающие получат достоверную информацию о качестве сервиса, на который они могут рассчитывать, покупая путевку с такими услугами.

Планируется, что уже в этом летнем сезоне на Кубани начнется стандартизация услуг «все включено» и «ультра все включено». В дальнейшем, министерство курортов региона будет проводить мониторинг внедрения этих стандартов.

Также разработанные министерством рекомендации направлены в правительство России и Ростуризм для распространения практики на всей территории России.

Методические рекомендации предоставления услуг по системам «все включено» и «ультра все включено» в объектах туристской индустрии (гостиницы, санатории, пансионаты и иные средства размещения), расположенных на территории Краснодарского края, утверждены Приказом министерства №195 от 13.07.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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