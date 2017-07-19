Вместо вступления в брак молодожены будут создавать семейные союзы. Ну это совсем другое дело...
19.07.17 15:32
Понятие «брак» предложено заменить на «семейный союз». С такой инициативой выступил Семейный совет Ульяновской области.
Сообщение об этом разместил сегодня в своем твиттере губернатор региона Сергей Морозов.
«Действительно словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность», - отметил он.
Людям заняться нечем, они терминологию меняют.