Клерк.Ру
 

ГИБДД вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов

19.07.17 19:24
1

Автоинспекторам вернули право останавливать автомобилистов вне стационарных постов.

«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов»

первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По словам Горового, «транспортная логистика и география нашей страны» говорит о том, что подобный запрет был ошибкой.

В ведомстве также будут усиленно проверять пассажирские автобусы. В случае нарушения режима труда, водителям будет предоставлена возможность отдыха.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Руководителя компании арестовали за попытку дать взятку сотруднику прокуратуры
 
Юридические новости
 
Налоговики получат оперативно-розыскные данные от МВД
 
Юридические новости
 
В 2017 году приставы взыскали 4,5 млрд руб. задолженности по штрафам ГИБДД
 
Новости директору
 
Главу ГИБДД сняли с должности
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения132
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ГИБДД вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов. Опять»
19:26
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
19:18
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "МОЕ ДЕЛО"»
19:00
Аноним прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
18:55
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
18:35
Аноним прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
18:20
Клерк
yante прокомментировал материал ««Бухгалтерская камасутра». Поза 3. Образец пояснений о расхождении между 6-НДФЛ и расчету по взносам»
17:53
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал ««Магнит» стал оператором фискальных данных»
17:42
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
17:36
Аноним прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
17:16
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор заплатят не все»
17:06
Клерк
Время Пик прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
17:02
Аноним прокомментировал материал «ФНС, ПФР и ФСС договорились о порядке уточнения неверно переданного сальдо по взносам»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
16:39
Аноним прокомментировал материал «Бухучет по шариатским стандартам: в России уже вышло руководство»
16:39
Клерк
Лёнка прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
16:35
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «ФНС, ПФР и ФСС договорились о порядке уточнения неверно переданного сальдо по взносам»
16:30
Аноним прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
16:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Курортный сбор заплатят не все»
16:22
Аноним прокомментировал материал «ФНС, ПФР и ФСС договорились о порядке уточнения неверно переданного сальдо по взносам»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор заплатят не все»
16:14
Аноним прокомментировал материал «Вместо вступления в брак молодожены будут создавать семейные союзы. Ну это совсем другое дело...»
16:00
Аноним прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:59
Аноним прокомментировал материал «Кубань – не Турция, но система «все включено» там тоже есть. Теперь даже по стандарту»
15:58
Аноним прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Вместо вступления в брак молодожены будут создавать семейные союзы. Ну это совсем другое дело...»
15:48
Клерк
Лёнка прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Вместо вступления в брак молодожены будут создавать семейные союзы. Ну это совсем другое дело...»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
15:39
Клерк
hub прокомментировал материал ««Магнит» стал оператором фискальных данных»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года»
15:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал ««Магнит» стал оператором фискальных данных»
15:21
Аноним прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
15:16
еще
 