ГИБДД вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов

Автоинспекторам вернули право останавливать автомобилистов вне стационарных постов.

«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов» — первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По словам Горового, «транспортная логистика и география нашей страны» говорит о том, что подобный запрет был ошибкой.

В ведомстве также будут усиленно проверять пассажирские автобусы. В случае нарушения режима труда, водителям будет предоставлена возможность отдыха.