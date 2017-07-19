ГИБДД вернули право останавливать автомобили вне стационарных постов
19.07.17 19:24
Автоинспекторам вернули право останавливать автомобилистов вне стационарных постов.
«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов»
— первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
По словам Горового, «транспортная логистика и география нашей страны» говорит о том, что подобный запрет был ошибкой.
В ведомстве также будут усиленно проверять пассажирские автобусы. В случае нарушения режима труда, водителям будет предоставлена возможность отдыха.