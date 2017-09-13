Когда будущему пенсионеру принести документы в ПФР

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Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным органом ПФР до наступления пенсионного возраста, но не ранее, чем за месяц до возникновения права на пенсию. Это следует из пункта 7 Правил, утвержденных Постановлением Минтруда России и ПФР от 27.02.2002 №17\19пб.

Кроме того, застрахованное лицо вправе представить в территориальный орган ПФР по месту жительства копии документов для осуществления заблаговременной работы с документами за шесть месяцев до возникновения права на пенсию.

Такие разъяснения дает ОПФР по Чеченской Республике.