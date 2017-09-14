Как считается накопительная пенсия

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В 2017 году утвержден новый показатель для расчета накопительной пенсии. Он составляет 240 месяцев (в 2016 году – 234 месяца).

Отделение ПФР по Калининградской области напоминает, что правила расчета накопительной пенсии (в отличие от страховой, правила расчета которой изменились с 1 января 2015 года) остались прежними, то есть для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений делится на период расчета накопительной пенсии. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

В 2014-2016 г.г. весь индивидуальный тариф страховых взносов направлялся на формирование страховой пенсии. Пенсионные накопления граждан в указанный период формировались только у участников Программы государственного софинансирования пенсий.

Все пенсионные накопления граждан, сформированные за предыдущие годы будут выплачены в полном объеме при наступлении страхового случая (т.е. при установлении страховой пенсии по старости).

Напомним, что мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год.

Это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений», объяснили в ПФР. Мораторий означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не повлияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или НПФ. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.