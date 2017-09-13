Дольщиков могут обязать платить взносы в компенсационный фонд

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Минстрой рассмотрит возможность введения вмененного страхового тарифа для дольщиков вместо обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд,

Как рассказал RNS министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министерство приступит к рассмотрению этого варианта страхования в долевом строительстве в 2018 году — после анализа первого этапа работы компенсационного фонда.

«В августе мы провели встречу с застройщиками, в том числе с региональными компаниями, и попросили их представить свои предложения в сентябре к РИСФу (Российскому инвестиционно-строительному форуму - RNS). Это (вмененный тариф для дольщиков. — RNS) — предложение экспертов, и мы его будем тоже прорабатывать как один из возможных сценариев через год. Нам нужно пройти через переходный период с фиксированным плоским тарифом 1,2% (от цены ДДУ. — RNS) и в течение года выйти на решение: либо мы оставляем плоский тариф, даже в этом же, возможно, объеме, либо переходим на дифференцированный, либо на вмененный», — подчеркнул Мень.

Министр уточнил, что переходный период заканчивается в июле 2018 года. «До этого времени мы должны четко понять: либо мы остаемся на тех же рельсах, которые существуют сейчас, либо что-то меняем. Для этого надо, чтобы закон поработал в том виде, в котором он принят», — подчеркнул Мень.

31 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсационном фонде долевого строительства, который заменит существующую систему страхования в этой сфере. Фонд начнет работу 27 октября после преобразования в публично-правовую компанию. До 1 июля 2018 года фонд защиты прав участников долевого строительства будет формироваться за счет взносов со стороны строительных компаний по ставке 1,2% от цены каждого договора долевого участия.