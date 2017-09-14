Закон об ОСАГО поменяют

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Ряд поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин. Проектом федерального закона предусмотрена возможность выбора страхователем по согласованию со страховщиком одного из трех вариантов установления размеров страховых сумм по договору обязательного страхования.

Помимо предусмотренных в настоящее время размеров страховых сумм (400 тыс. рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего), на выбор страхователя предлагаются следующие условия:

1 млн. рублей за вред, причиненный имуществу, и 1 млн. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, либо 2 млн. рублей за вред, причиненный имуществу, и 2 млн. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего.

Кроме того, предусматривается возможность заключения договора обязательного страхования на срок свыше одного года (до трех лет), а также использования по заявлению страхователя телематических устройств, фиксирующих характер вождения, для предоставления скидок страхователям, аккуратно эксплуатирующим транспортное средство.

Проект закона в части изменения подходов к тарификации обязательного страхования предусматривает: