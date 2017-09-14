Закон об ОСАГО поменяют
Ряд поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин. Проектом федерального закона предусмотрена возможность выбора страхователем по согласованию со страховщиком одного из трех вариантов установления размеров страховых сумм по договору обязательного страхования.
Помимо предусмотренных в настоящее время размеров страховых сумм (400 тыс. рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего), на выбор страхователя предлагаются следующие условия:
1 млн. рублей за вред, причиненный имуществу, и 1 млн. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего,
либо 2 млн. рублей за вред, причиненный имуществу, и 2 млн. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего.
Кроме того, предусматривается возможность заключения договора обязательного страхования на срок свыше одного года (до трех лет), а также использования по заявлению страхователя телематических устройств, фиксирующих характер вождения, для предоставления скидок страхователям, аккуратно эксплуатирующим транспортное средство.
Проект закона в части изменения подходов к тарификации обязательного страхования предусматривает:
- в качестве первого этапа перехода к ценообразованию в сфере обязательного страхования, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, предоставление страховщикам права самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, а также установлению коэффициентов страховых тарифов, характеризующих страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, с учетом характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний, за грубые нарушения Правил дорожного движения; при этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования;
- реформирование системы бонус-малус – для исключения случаев, присвоения водителю транспортного средства различных классов и значений коэффициента бонус-малус и «обнуления» истории вождения при покупке нового транспортного средства, предлагается учитывать историю вождения каждого водителя: наличие и количество страховых выплат в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине каждого водителя, по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении, а также по всем договорам обязательного страхования, в том числе не предусматривающим ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
- предоставление Банку России полномочий регулировать коэффициенты страховых тарифов, зависящие от срока действия договора обязательного страхования, выбранных страхователем и установленных в договоре обязательного страхования, коэффициенты бонус-малус, а также коэффициенты страховых тарифов, зависящие от характеристик водителя, отражающих водительские навыки (квалификация, стаж вождения и возраст водителя).