Российские женщины зарабатывают меньше мужчин

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Зарплата женщин в России на 26% ниже, чем зарплаты мужчины, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин.

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. В сравнении с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России. Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в Российской Федерации составляла 38,6 тыс. рублей, у женщин - 28 тыс. рублей», - сказала Голодец.

Она отметила, что в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, а сегодня 72%, передает RNS.

Напомним, распоряжением от 08.03.2017 Правительством была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

В результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности, возможностей самореализации женщин, а также преодоление стереотипных представлений о социальных ролях мужчины и женщины.