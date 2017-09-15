Как считается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

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Как известно, общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет.

По предварительным данным Росстата за 2016 год, численность мужчин и женщин в данных возрастах составила 864 661 и 1 222 988 человек соответственно, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – 16,08 года и 25,79 года соответственно.

На заседании Правительства одобрен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год.

В соответствии с расчетами, произведенными на основании Методики, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам в общеустановленном возрасте выхода на пенсию на 2018 год составил 261 месяц:

Т = (864 661 x 16,08 + 1 222 988 x 25,79) / (864 661 + 1 222 988) x 12 = 261 месяц.

Напомним, в 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определен продолжительностью 240 месяцев.

Таким образом, реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 261 месяц – значительно превышает установленное Методикой максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год (246 месяцев).

С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев – с 240 до 246 месяцев.

В Минтруде отметили, что, если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (в 2018 году – 261 месяц), ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже.

Проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год» будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.

Напомним, что показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчете накопительной пенсии.