Многодетные мамы выходят на пенсию раньше

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Женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет, имеют право уйти на заслуженный отдых на пять лет раньше, чем остальные. При этом общий страховой стаж многодетной мамы должен быть не менее 15 лет, а количество пенсионных баллов в 2017 году — не менее 11,4.

Если к 50 годам женщины один из пятерых детей не достиг восьмилетнего возраста, то право на досрочную пенсию она не имеет. На заслуженный отдых многодетная мама сможет выйти позже, когда ребенку исполнится восемь лет, пояснили в отделении ПФР по Вологодской области.

Дети, в отношении которых женщина лишена родительских прав, не учитываются при назначении досрочной пенсии. В данном случае не играет роли, когда произошло лишение: до достижения ребенком 8 лет или после.