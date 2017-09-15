Москва и Петербург производят четверть ВВП России

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Москва и Санкт-Петербург производят 27% ВВП России, развитие крупных городов и агломераций необходимо для обеспечения конкурентоспособности России в мире, пишет RNS.

«Есть концепция, что в будущем будут конкурировать не страны, а крупные города, и на этом пути в ближайшие лет 15 существенно, на треть, поменяются города-лидеры в этом движении. Очень много европейских городов выпадет из списка лидеров, из списка первых ста городов, но туда войдут новые быстрорастущие города Азии, прежде всего, Китая», — заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на конференции «Новая повестка развития российских городов».

Он отметил, что в России только два города способны конкурировать в международном масштабе — это Москва и Санкт-Петербург. По его словам, только эти два города производят 27% ВВП страны.

«Россия в этом списке представлена пока скромно, у нас два крупных города, которые способны конкурировать в международном масштабе — Москва и Петербург. Концентрация нашей экономики в этих городах очень существенна. Мы производим 27% ВВП в этих городах. При том, что в США или Европе такая концентрация в двух крупных городах раза в два меньше — 13-16%. Зато в следующих 30 городах мы в два раза наоборот отстаём по концентрации нашего ВВП. Нам нужно выращивать и поддерживать крупные города и агломерации, я бы сказал, что это вопрос выживаемости в этой конкурентной борьбе», — подчеркнул Кудрин.

Города и крупные агломерации в России способны 5-7% темпов экономического роста. «Их доля в общей совокупном ВВП будет расти», — указал Кудрин.

Глава ЦСР напомнил, что сегодня 50% мирового ВВП производится в 380 городах мира.