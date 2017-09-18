Клерк.Ру
 
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Клерки ездят на иномарках

18.09.17 10:33
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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на автомобильную тему.

В ходе предыдущего опроса мы выяснили, что 30% наших читателей добираются до работы на собственном авто.

Как показали результаты текущего опроса, в большинстве случаев (71%) этот автомобиль – иномарка.

Только 11% наших читателей имеют автомобиль отечественного производства.

17% участников опроса ответили, что у них нет автомобиля.

В комментариях к опросу наши читатели отмечали, что у сейчас не у многих есть средства для приобретения авто, тем не менее автомобилей становится все больше и с парковочными местами возникают трудности. Вот такой вот парадокс…

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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аллюзионистка
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