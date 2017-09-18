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Зачем Почте России нужно 50 млрд

18.09.17 11:33
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Национальный почтовый оператор "Почта России" планирует до конца года проработать программу обновления почтовой инфраструктуры стоимостью около 50 миллиардов рублей, заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"Мы сейчас считаем проект. По моим оценкам, для того, чтобы обновить инфраструктуру, нам необходимо где-то в районе 50 миллиардов рублей. Я думаю, что это сортировочные мощности и организация "последней мили", — сказал передает слова Подгузова РИА Новости.

В первую очередь, по словам Подгузова, необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, а основой инфраструктуры "Почты России" является система логистических центров.

"Вы знаете, мы наметили создание семи логистических почтовых центров по всей стране — от Хабаровска до Санкт-Петербурга, два из них уже функционируют — Внуково и Казань. Но нам необходимо и строительство оставшихся пяти. И плюс у нас есть 50 магистральных сортировочных центров, плюс есть сортировочные мощности на почтамптах. Соответственно, эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50%", — пояснил он.

Глава "Почты России" отметил, что параллельно с приведением в порядок базовой инфраструктуры необходимо заниматься и качеством доставки продуктов "Почты России" непосредственно потребителю. Для этого будет запущен проект организации "последней мили". Здесь, по его словам, необходимо и оснащение почтальонов специальными планшетами, и маршрутизация движения почтальона, и пересмотр системы доставки продукции потребителям.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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