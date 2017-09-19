За какие заслуги положена доплата к пенсии

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Аноним Пришел к выводу, что ИП свое нужно закрывать - работаю в сфере услуг один, без сотрудников, т.к. ... Пенсия ИП: посчитали - прослезились

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Аноним от правительства Бельгии нарубили в Конго. Пенсия ИП: посчитали - прослезились

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Аноним Пришел к выводу, что ИП свое нужно закрывать - работаю в сфере услуг один, без сотрудников, т.к. ... Пенсия ИП: посчитали - прослезились