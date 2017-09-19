За какие заслуги положена доплата к пенсии
После выхода на пенсию люди, которые достигли значительных успехов в масштабах страны, получают дополнительные выплаты. Таким россиянам после ухода на заслуженный отдых вместе с пенсией выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО).
Право на такую выплату имеют следующие категории:
Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации;
Граждане, награжденные орденом Ленина, орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Славы 1, 2 и 3 степени, орденом Трудовой Славы 1, 2 и 3 степени, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах" 1, 2 и 3 степени;
Лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии Российской Федерации (РСФСР);
Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.
Средний размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет 16 476 рублей, уточнили в ОПФР по Ханты-Мансийскому АО.