Клерк.Ру
 
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За какие заслуги положена доплата к пенсии

19.09.17 08:07
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 После выхода на пенсию люди, которые достигли значительных успехов в масштабах страны, получают дополнительные выплаты. Таким россиянам после ухода на заслуженный отдых вместе с пенсией выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО).

Право на такую выплату имеют следующие категории:

Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации;

Граждане, награжденные орденом Ленина, орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Славы 1, 2 и 3 степени, орденом Трудовой Славы 1, 2 и 3 степени, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах" 1, 2 и 3 степени;

 Лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии Российской Федерации (РСФСР);

Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.

Средний размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет 16 476 рублей, уточнили в ОПФР по Ханты-Мансийскому АО.

 

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Мнения 71
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