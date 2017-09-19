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Как увеличат пенсии в России с 1 января

19.09.17 10:28
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Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам заседания Правительства России.

Министр напомнил, что страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируют с 1 февраля на инфляцию за предыдущий год и до последнего времени инфляция за 2017 год прогнозировалась на уровне 3,7 %.

«В связи с тем, что у нас прогноз поменялся – 3,2 % будет инфляция в этом году, то Правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 % с 1 января следующего года, – заявил Максим Топилин. – То есть сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить рост реальных пенсий в следующем году».

Министр также сообщил, что индексация социальных пенсий планируется на уровне 4,1 % с 1 апреля 2018 года – это прогнозная величина, поскольку индексация социальных пенсий осуществляется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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