Данные о доходах россиян станут доступны банкам

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Уже до конца этого года банки могут получить доступ к данным ПФР для проверки дохода заемщиков. Массовое подключение кредитных организаций к разработанному Минкомсвязи сервису запланировано на середину осени, пишут «Известия».

Суть схемы, позволяющей гражданину дистанционно дать согласие на запрос сведений о своем доходе, в следующем. Заемщик подает заявку на кредит, банк оформляет «черновик» заявления и пересылает его в личный кабинет клиента на портале госуслуг. После этого гражданину приходит SMS, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР. В случае положительного ответа банк получает данные из фонда по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В Минкомсвязи сообщили, что приказ о подключении банков к сервису Минкомсвязи, позволяющему получать данные о доходах заемщиков из ПФР, уже направлен на регистрацию в Минюст.

— Каждый банк в рамках подключения к сервису должен будет перенастроить свои автоматизированные банковские системы, поменять документацию и провести интеграцию с сервисом, — отметил председатель Национального совета финансового рынка.

В Банке России поддержали новацию.

Нововведения упростят процесс взаимодействия с банками для заемщиков, так как у них отпадет необходимость получать бумажные документы из государственных органов и организаций и передавать их в банк путем очной явки, пояснили в пресс-службе ЦБ.