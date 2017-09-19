ФАСу не нравится требования при госзакупках

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В России при проведении государственных закупок действует принцип «друзьям все, врагам — закон», заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян в ходе заседания комитета «Деловой России» по совершенствованию механизма конкурентных закупок.

Он отметил, что к участникам торгов предъявляют излишние требования с тем, чтобы отстранить заявку на стадии участия в торгах, передает RNS.

«Мы сталкиваемся в своей практике, что запрашивают содержание углерода в пластике блока питания в принтере. Вы когда-нибудь, покупая принтер домой, измеряли углерод?... Мало того, что спрашивают такие глупости, ещё просят написать в составе заявки. То есть заказчик заявляет диапазон размера щебня, что камень должен быть длинной от двух до пяти сантиметров. От участников торгов требуют написать точный размер щебня. Это делается только с одной целью: отстранить заявку на стадии участия в торгах», — отмечал Петросян.