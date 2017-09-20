Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами

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Окружные депутаты предлагают осуществлять демонстрацию алкогольной продукции в специально отведенных местах (отделах, секциях или помещениях) отдельно от других видов продукции.

Собрание депутатов Ненецкого АО планирует принять поправки в закон, регулирующий производство и потребление алкогольной продукции.

Для создания барьеров прямому обозрению покупателями могут быть использованы такие способы, как демонстрация алкогольной продукции в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделение места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта.

Между тем региональный бизнес-омбудсмен считает, что принятие данного нормативного акта может поставить в неравное положение лиц, осуществляющих розничную продажу алкоголя и привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства, что может оказать негативное воздействие на состояние конкурентной среды.

Это связано с тем, что предприниматели, площадь торговых точек которых не позволяет реализовать предлагаемые требования, будут вынуждены прекратить реализацию алкогольной продукции, либо специализироваться только не ней.

В свою очередь, предприниматели, имеющие во владении площади, позволяющие реализовать предлагаемые проектом закона требования, продолжат свою деятельность по продаже и алкоголя и других продуктов питания.

По мнению членов окружного бизнес-сообщества, алкоголь является товаром-драйвером, а невозможность продажи алкоголя, как правило, означает, что магазин не может обеспечить окупаемость.

В результате возможен рост недовольства в предпринимательской среде, закрытие небольших магазинов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что система ограничений продажи алкогольной продукции по месту и времени, возможно, оправдана с точки зрения допустимости любых способов борьбы за здоровье населения. Но предлагаемые проектом закона дополнительные ограничения чрезмерны и могут быть использованы как инструмент для установления преимуществ одним субъектам предпринимательской деятельности по сравнению с другими, передает пресс-служба бизнес-защитника.