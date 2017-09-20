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Лицензии на розничную продажу алкоголя предлагают разделить

20.09.17 13:29
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Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области предлагают ввести новый вид лицензии — «на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания».

Внесенный ими в Госдуму законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сейчас магазины и заведения общепита получают одинаковые лицензии, хотя правила при продаже алкоголя у них различаются. Так, например, кафе и рестораны могут производить реализацию алкоголя в ночное время, что приводит к злоупотреблениям на местах. Под прикрытием услуг общепита происходит просто торговля алкоголем.

По мнению авторов законопроекта, новый тип лицензии призван даст рычаги воздействия на недобросовестных продавцов кафе и ресторанов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 97
Аноним
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<b>Модератор</b>
бух2007
Теперь же минфин просто перестал тупить и выпустил обратное письмо  какое обратное? Минфин ...
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Аноним
Санкции не смогли нас сломать так это делает главная татарка России и по заказу какой страны не т...
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Аноним
nmy1, Вы писали:К Путину отношусь хорошо, но не понимаю, как его устраивают такие люди в правител...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Какие два, какие три года, чет слышали где-то, ну и ладно.  Вообще-то письма по этому поводу...
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Клерк
mityai
отделение бина у нас забито народом, все метут свои деньги В Ижевске более менее тихо. Платежки ...
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Клерк
mityai
Ну пока что предполагается не отнятие лицензии, а взятие под контроль. Сам Бинбанк тоже не на пус...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Аноним
Над.К, Вы писали:насколько я могу судить - чеки по безналу нужно бить, поскольку вдруг оказалось,...
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Клерк
Наталья КолТ
 Это официальный ответ от ИФНС? Аноним, Вы писали:После повторной жалобы в ФНС пришел ответ,...
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Клерк
Блудный сын
прогнозы Альфа Капитал упорно хотят взять отметку в 50% от намеченного))) время покажетесли БИН т...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Аноним
Аноним, Вы писали:Да чего уж там... ширмы какие-то смешные. Надо сразу: магазин, где-то на выселк...
Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами
Аноним
отделение бина у нас забито народом, все метут свои деньги
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ИП 6%
Izem
А что советуют использовать уважающие себя IT-шники под XP? Отвечаю как IT-ник.   Натали Б, ...
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Клерк
Блудный сын
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Аноним
После повторной жалобы в ФНС пришел ответ, что якобы разрабатывается регламент, в соответствии с ...
ФНС, ПФ и ФСС: Письмо № ЗН-4-22/5829@/НП-30-26/4396/02-11-08/06-02-1298П от 29.03.2017
Аноним
У меня собственное металлопроизводство, крайне редко продукцию покупают физики - берут счет и пла...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
такую доходную статью из бюджета убирать?подпольный самогон налогами не обложишь
Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами
Клерк
sve.starostina2014
А что делать микро-микро бизнесу, если скажем ИП - работодатель (в штате продавец) сегодня торгуе...
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<b>Модератор</b>
бух2007
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<b>Модератор</b>
Над.К
Получается так. В декларации нет возможности указывать по периодам работодатель ИП или нет.
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Аноним
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Аноним
Да чего уж там... ширмы какие-то смешные. Надо сразу: магазин, где-то на выселках; чтоб дорога к ...
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Аноним
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ToT
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