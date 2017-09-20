Лицензии на розничную продажу алкоголя предлагают разделить

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Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области предлагают ввести новый вид лицензии — «на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания».

Внесенный ими в Госдуму законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сейчас магазины и заведения общепита получают одинаковые лицензии, хотя правила при продаже алкоголя у них различаются. Так, например, кафе и рестораны могут производить реализацию алкоголя в ночное время, что приводит к злоупотреблениям на местах. Под прикрытием услуг общепита происходит просто торговля алкоголем.

По мнению авторов законопроекта, новый тип лицензии призван даст рычаги воздействия на недобросовестных продавцов кафе и ресторанов.