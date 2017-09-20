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На сайте ФНС разместят больше сведений о юрлицах и ИП

20.09.17 14:30
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Внесены изменения в состав сведений о государственной регистрации юридического лица и ИП, подлежащих размещению на официальном сайте ФНС в сети Интернет. 

Приказ Минфина от 25.08.2017 № 135н вносит изменения в состав публикуемых сведений, которые были утверждены еще в 2013 году.

Так, новым документом отменена необходимость указывать место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации и предусмотрена обязанность указывать адрес электронной почты юрлица (при указании таких сведений в заявлении о госрегистрации), а также сведения о том, что им принято решение об изменении места нахождения.

Кроме того, на сайте будут указываться сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юрлица и о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Предусмотрена обязанность юрлица сообщать сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им долей в УК, и о предусмотренным таким договором объеме правомочий участников общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников общества непропорционально размеру этих долей).

У индивидуальных предпринимателей поменяется только одно: будет указываться адрес электронной почты (при указании таких сведений в заявлении о госрегистрации).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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