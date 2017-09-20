Повышение МРОТ одобрено Правительством

99

Сегодня на заседании Правительства РФ был одобрен проект закона о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Планируется, что повышение будет постепенным - с 1 января 2018 года МРОТ установят в размере 9 489 рублей, а с 1 января 2019 года он будет зависеть от прожиточного минимума и устанавливаться ежегодно.

Предложение увеличить МРОТ сделал Президент РФ Владимир Путин 11 сентября.

Если не будет внесено изменений в Налоговый кодекс в части расчета страховых взносов индивидуальных предпринимателей, то повышение МРОТ может оказаться непосильным бременем для многих ИП.