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Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых

21.09.17 08:08
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Коммунисты внесли в Госдуму законопроект, дающий право россиянам на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых. Основная идея документа: каждому человеку принадлежит доля в национальном богатстве.

Право на получение своей доли от указанных доходов, по мнению депутатов от КПРФ, имеет каждый гражданин Российской Федерации, который в общей сложности не менее девяти месяцев финансового года:

  •  осуществлял деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в указанный период пособие по безработице;
  •  состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения в целях поиска подходящей работы и не получал в указанный период пособие по безработице;
  • получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа.

В пояснительной записке к проекту рассказывается о различных моделях распределения доходов в таких странах, как Финляндия, Кувейте и ОАЭ. Однако все модели по той или иной причине не подходят нашей стране.

Как указывают авторы законопроекта, их концепция позволяет избежать усиления таких негативных социальных явлений как тунеядство и стимулирует граждан к оформлению трудовых
отношений в соответствии с действующим законодательством и в общем и целом способствует уменьшению теневого сектора экономики.

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