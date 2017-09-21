ПФР запустил школьный сайт

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К новому учебному году ПФР запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии.

На сайте школьникам расскажут, как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в ней.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого, сообщает пресс-служба ПФР. Школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания.

Для родителей учащихся на сайте подготовлено несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее увеличения.