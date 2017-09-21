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Установлен размер прожиточного минимума за второй квартал

21.09.17 16:09
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Правительство РФ установило размер прожиточного минимума в целом по стране за 2 квартал 2017 года. Постановление от 19 сентября 2017 г. N 1119 подписано Дмитрием Медведевым.

Прожиточный минимум трудоспособного населения составил 11 163 руб., пенсионера 8 506 руб., детей 10 160 руб. Минимум на душу населения в целом по РФ установлен в размере 10 160 руб.

По сравнению с 1 кварталом, прожиточный минимум на душу населения вырос на 420 рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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