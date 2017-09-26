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Какие выплаты положены «чернобыльцам», их детям и внукам

26.09.17 08:03
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Для тех, кто пострадал от последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, законодательством определен ряд льгот на федеральном уровне, в том числе – право на получение выплат по линии ПФР. Среди граждан, которые могут обращаться за такими выплатами – последующие поколения «чернобыльцев», уточнили в ОПФР по Рязанской области.

Установление ПФР выплат категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, регулируется Законом от 15.05.1991 №1244-1.Так, размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с 1 февраля 2017 года составляет:

граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по её ликвидации

2022,94 руб.

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

2527,06 руб.

граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения

2022,94 руб.

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение или с льготным социально – экономическим статусом

505,73 руб.

для детей и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения или проживания с правом на  отселение, родившихся после факта радиоактивного облучения одного из родителей вследствие катастрофы на ЧАЭС

1263,54 руб.

для детей и подростков, страдающих болезнями вследствие катастрофы на ЧАЭС или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей

2022,94 руб.

для детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в зоне с льготным  социально-экономическим статусом

759,42 руб.

 

Как видно, перечень категорий достаточно обширен, и включает в себя  также детей и подростков до 18 лет, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а именно:

·         дети, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом;

·         эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии;

·         дети первого и последующих поколений следующих граждан: получивших или перенесших лучевую болезнь; инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах; принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отчуждения или переселенных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отселения (право на указанную выплату имеют только дети, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей).

Пример 1: Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС в 1987 году имеет сына 1989 года рождения, который получал ЕДВ до исполнения возраста 18 лет. В 2015 году у сына родился ребенок (внук указанного ликвидатора). Он также имеет право на установление ЕДВ до 18 лет, как ребенок последующего поколения гражданина, пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Пример 2: Гражданка, выехавшая из зоны отселения в 1987 году, право на установление ЕДВ не имеет. Однако её ребёнок, рождённый в 2010 году, имеет право на установление ЕДВ до достижения возраста 18 лет. Также право на ЕДВ в дальнейшем будут иметь и дети этого ребенка (внуки гражданки, выехавшей из зоны отселения).

В случае, если ребенку присвоена инвалидность, то он имеет право получать две ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные разными федеральными законами.

Получатели ЕДВ имеют право по линии ПФР также на получение госпомощи в виде НСУ в натуральном выражении либо в виде денег (1048,97 рубля в месяц).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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