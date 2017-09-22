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Отказаться от навязанной страховки станет проще

22.09.17 12:28
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«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 2018 года.

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых услуг.

«Период охлаждения» также действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки.

Нередко оказывается, что пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга, который провел Банк России, многие страховые компании предлагали своим клиентам более длительный «период охлаждения» по сравнению с минимальным, установленным нормативным актом регулятора.

Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от поведения недобросовестных участников рынка, сообщает пресс-служба ЦБ.

 

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yante
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