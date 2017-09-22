Двойное медстрахование военнослужащих упразднят

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Депутаты в первом чтении приняли поправки к законодательству по вопросам персонифицированного учёта в сфере ОМС.

Разработанный Правительством документ состоит из двух частей, сообщает Парламентская газета. Первая регламентирует страхование военнослужащих, вторая — касается неработающих граждан.

Согласно действующим нормам, расходы на лечение военнослужащих обеспечиваются из федерального бюджета. При этом, поступив на военную службу, гражданин может оставить у себя и полис ОМС. Двойное медицинское страхование ведёт к лишним расходам федерального и регионального бюджетов

«Шесть лет мы говорим о двойном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, и все эти годы мы не в состоянии отследить это», — уточнил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. В этой части, как отметил глава профильного комитета, депутаты поддерживают разработчиков инициативы.



Что касается страхования неработающих граждан, то ко второму чтению планируется ввести в документ категорирование этой группы граждан. «Это нужно для субъектов. Регионы должны определить, кто из граждан является работоспособного возраста, чтобы в дальнейшем работать с этой категорией и легализовать их на рынке труда», — считает представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. При доработке законопроекта, сообщила она, будут учтены все замечания, поступившие к авторам инициативы от депутатов и Счётной палаты.