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Двойное медстрахование военнослужащих упразднят

22.09.17 13:02
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Депутаты в первом чтении приняли поправки к законодательству по вопросам персонифицированного учёта в сфере ОМС.

Разработанный Правительством документ состоит из двух частей, сообщает Парламентская газета. Первая регламентирует  страхование военнослужащих, вторая — касается неработающих граждан.

Согласно действующим нормам, расходы на лечение военнослужащих обеспечиваются из федерального бюджета. При этом, поступив на военную службу, гражданин может оставить у себя и полис ОМС. Двойное медицинское страхование ведёт к лишним расходам федерального и регионального бюджетов

«Шесть лет мы говорим о двойном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, и все эти годы мы не в состоянии отследить это», — уточнил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. В этой части, как отметил глава профильного комитета, депутаты поддерживают разработчиков инициативы.

Что касается страхования неработающих граждан, то ко второму чтению планируется ввести в документ категорирование этой группы граждан. «Это  нужно для субъектов. Регионы должны определить, кто из граждан является работоспособного возраста, чтобы в дальнейшем работать с этой категорией  и легализовать их на рынке труда», — считает представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. При доработке законопроекта, сообщила она, будут учтены все замечания, поступившие к авторам инициативы от депутатов и Счётной палаты.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 75
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Аноним
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Клерк
yante
Аноним, Вы писали:После сверки с ПФР в налоговую был отправлен файл, но, по данным налоговой он п...
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Аноним
После сверки с ПФР в налоговую был отправлен файл, но, по данным налоговой он пришел с ошибкой, и...
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Аноним
Аноним, Вы писали:У меня свекровь , ей за 80, у неё пенсия 29 т.руб. ,  первый раз слыш...
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Клерк
mityai
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yante
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svetuochek
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yante, Вы писали:   Напишите в ФНС РФ, приложите это Требование, попросите "разобраться...
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<b>Модератор</b>
Над.К
а сейчас граждане его не получают? Это какие граждане получают? Заседающие в Госдуме и министерс...
Коммунисты предлагают государству поделиться с гражданами доходами от полезных ископаемых
Аноним
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Клерк
Константин_50
Очень странно добавляет, прям скажем.  Нормально все добавляет. За 2014 – к РПК добавлено 8...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
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Kalita
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Клерк
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Над.К, Вы писали:Почему не влияет, добавляет баллы.  Очень странно добавляет, прям скажем. И...
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Аноним
Прибыльность банков страдает . плАчу . а почему банки должны жить  лучше чем все остальное о...
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Клерк
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natalisa51
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Kalita
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yante
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yante
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Страховые взносы ИП не будут привязаны к МРОТ
Аноним
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<b>Модератор</b>
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Аноним
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Клерк
Alexej 2011
Спасибо. Т.е. получается. ИП, которые только на ЕНВД такие взносы не платят.
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<b>Модератор</b>
бух2007
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ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать