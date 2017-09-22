За ПФР установят общественный контроль

ПФР сообщил сегодня о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деятельностью Фонда, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в вопросах, относящихся к компетенции ПФР.

В сферу деятельности созданного Общественного совета, в частности, входит:

Рассмотрение разрабатываемых проектов общественно значимых нормативных правовых актов.

Рассмотрение инициатив институтов гражданского общества по вопросам, относящимся к сфере ведения ПФР.

Проведение совместно с ПФР конференций и семинаров по актуальным вопросам практики исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ по вопросам, относящимся к компетенции ПФР.

Участие в обсуждении и решении общественно значимых вопросов, находящихся в ведении ПФР.

Участие в выработке предложений по реализации мер правовой и социальной защиты работников системы ПФР.

Взаимодействие с федеральными органами государственной власти РФ и общественными советами, действующими при них, по вопросам, находящимся в ведении ПФР.

Участие в мониторинге качества оказания государственных услуг ПФР. Участие в антикоррупционной и кадровой работе ПФР.