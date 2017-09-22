Система «Платон» пополняет дорожный фонд на миллиарды рублей

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Перевозчики перечислили более 33,3 миллиарда рублей в дорожный фонд при помощи системы взимания платы с грузовиков «Платон» с начала ее работы.

«Собрано на сегодняшний день более 33,3 миллиарда рублей. Более 900 тысяч транспортных средств зарегистрировано», — сообщил журналистам в пятницу замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

Он добавил, что регистрация растет ежедневно — в сутки регистрируется от 200 до 1 тысячи перевозчиков. Порядка 88% транспортных средств российских перевозчиков уже обеспечено бортовыми устройствами. Их выдано около 688 тысяч, пишет РИА Новости.

По словам Прончатова, за счет собранных системой средств в прошлом году, в том числе, профинансировано строительство семи крупных мостов, отремонтировано 24 аварийных путепровода. По данным Минтранса на 16 августа, отремонтировано также свыше 1 тысячи километров дорог в 40 городах и регионах.