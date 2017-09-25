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Кому присвоят статус детей войны

25.09.17 15:29
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Граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой Отечественной войны получат статус детей войны. Исключение -  лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период.

С таким предложением выступили депутаты Ненецкого АО, которые внесли законопроект в Госдуму.

Закон определяет статус детей Великой Отечественной войны в РФ в целях признания на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны в Победу, обеспечения им почета и уважения в обществе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 113
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Клерк
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отправлять одним щелчком эти листки на эл.почту  не у всех работников есть эл.почта))). Тема...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
ПФР претензии не снимет и ничего не пересчитает.
ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать
Клерк
natalisa51
Эту глупость отменять так же как и заявление для получения в подотчёт.
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Аноним
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Rasobi Moscow
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Аноним, Вы писали:Хватит молчать!! Кто-то должен выступить с инициативой и организовать сбор подп...
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Клерк
Натали Б
natalisa51, Вы писали: Я может в расчётной ведомости сделаю 2 гр для подписи. Одна на деньги...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
и все это под лозунгом "не будем кошмарить бизнес"... сколько вообще можно терпеть это абсурд. 
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FSK
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Клерк
natalisa51
 Это ещё раз говорит,что власти прежде чем что то придумать, надо спрашивать у тех для кого ...
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Клерк
natalisa51
 Я может в расчётной ведомости сделаю 2 гр для подписи. Одна на деньги,другая на получение Р...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
Уххх ты....У нас здание на 1500 человек, кто то еще пишет вам от нас, значит не один я вижу косяк...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
Дата подачи заявления считается по дате отправки письма. Документы, которые дали на почте храните...
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26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
Аноним
Т.е. кто то придумал неконституционный закон (115), без проблем из исполняют все кому хочется, из...
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Клерк
licovaE
Я вышла на пенсию в 2015г. Это первый год расчета пенсии по новой формуле. За 28 лет стажа п...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
natalisa51, Вы писали:А как можно проверить,что расчётные листки не выдавались? Разве что ,если р...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
Kalita
Да и контролировать его сложнее, это ж надо нормально работать, а не просто в кабинетах сидеть.Вс...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Мы так же обращались в прокуратуру г. Москвы, они в свою очередь передали наше обращение в прокур...
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Клерк
bestiya7460
Даже если вообще никто не придет выборы признают состоявшимися....  
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Клерк
StudentNo2
Вот если все пенсионеры не придут на выборы, как они смогут подделать кворум. 1. Как могут пенсио...
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Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали:Ох, любит русский народ бунтовать. Придут к господскому дому, встанут на колени...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, что такое IP-адрес объяснять? ;)
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
в налоговой говорят, трясите свой пенсионный. сил уже никаких нет
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:yante, все правильно написано... Просроченны...
Счет-фактура выставлен позднее 5 дней с момента реализации: какие последствия?
Аноним
Вы о чем говорите...не понимаю, что значит сам с собой, какой то аноним высказался, я эту мысль п...
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Клерк
Наталья КолТ
Диана Г.Н., Вы писали:Мы не обращались, т.к. в них не верили, жалко было время тратить. На днях о...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
<b>Модератор</b>
Над.К
Я согласен с анонимом, писал человек слабо понимающий о чем речь. Т.е. Вы согласны сами с собой? ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
<b>Модератор</b>
Над.К
по графе 11 указывается 4 показателя, а не три. Три показателя указывается. Я Вам цитату привела...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года