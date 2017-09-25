Кому присвоят статус детей войны

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Граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой Отечественной войны получат статус детей войны. Исключение - лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период.

С таким предложением выступили депутаты Ненецкого АО, которые внесли законопроект в Госдуму.

Закон определяет статус детей Великой Отечественной войны в РФ в целях признания на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны в Победу, обеспечения им почета и уважения в обществе.