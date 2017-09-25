Количество безработных снижается

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С 13 по 20 сентября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1 % и составила 746 590 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 700 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 56 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Забайкальском, Красноярском краях, республиках Алтай, Крым, Бурятия, Карелия, Удмуртской Республике, Томской и Новосибирской областях.

В 23 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, республиках Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Тульской и Ленинградской областях.

На 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1 % от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016 года – 1,2 %), уточнили в Минтруде.

По состоянию на 20 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,65 млн единиц.