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Таможенные процедуры для экспортеров упростят

26.09.17 10:32
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Дмитрий Медведев распорядился актуализировать "Дорожную карту" по совершенствованию таможенного администрирования.

На совещании с вице-премьерами, которое прошло 25 сентября, Игорь Шувалов рассказал о том, что изначально в «дорожной карте» было 111 мероприятий. К настоящему моменту 80% из запланированного осуществлено, по 21 мероприятию работа идет, а по 5 мероприятиям срок исполнения еще не наступил.

Новым распоряжением карта дополнена 19 новыми мероприятиями. Эти мероприятия касаются требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска, отказа от бумажных документов, исключения дублирующих проверок и т.д.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 36
Аноним
Надо же чем-то сайт наполнять.
Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов
Аноним
Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в назначении платежа в платежке что-то н...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Клерк
Дмитрий Разуваев
Если клиент физ.лицо то нужна касса, юр.лицо то нет.
Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:ооо Велкорм это тоже они. Менеджер М. Ковалёв,  ген.директор Устинов. Мы п...
Комментарий о контрагенте ООО "РУССКОЕ ЗЕРНО"
Клерк
Дмитрий Разуваев
так вроде всегда платили, дистрибутив с НДС, права без...
При продаже дисков с программами ЭВМ надо платить НДС
Клерк
Дмитрий Разуваев
на не честном бизнесе вы наверное сказать имели ввиду....
Сколько лиц уже привлечено к субсидиарной ответственности
Аноним
С каких это пор ФСС озаботился правами беременных? Обычно, они вечно пытаются доказать притворнос...
Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось
Клерк
sv777
Натали Б, Вы писали:Заголовок статьи какой-то кривой. Согласна))))
ИФНС стали особо контролировать РСВ с пониженными взносами
Клерк
sv777
Счета на оплату нам приходят по электронной почте.Если поставщики потом с документами дают счет н...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Клерк
ella-demina
Спасибо
На связи!
Аноним
 Налоговикам наводка. Обратите внимание на деятельность ТСЖ"Олимп-99" г. Москва ,ул. Удальцо...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
 Настоящий Федеральный закон не определяет меры социальной поддержки граждан, родившихся в п...
Кому присвоят статус детей войны
Аноним
Я рада ,что наконец-то налоговики взялись за ТСЖ ,давно пора . Доходы у них огромные ,собственник...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Ну....  на край я вообще смогу прожит без устройства на работу. Дом в деревне / картошка/рыб...
Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления
Аноним
Аноним, Вы писали:Замечательные слова произносит налоговый сотрудник! Белая зарплата   - хор...
Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»
Аноним
Мама не покупает ничего, даже заварку. пьет   кипяченой воду и варит один и тот же суп всю ж...
Как вода сквозь пальцы: накопить на черный день
Клерк
FA
Вера Грек, Вы писали:Интересно, у арендодателя техники доход от аренды тоже признали незаконным? ...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
msneg
Gamer013, Вы писали:т.е. никто не остался бухгалтером, прошу заметить Ахахаха:)))
Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами
Аноним
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msneg
gnews, Вы писали:Ещё как!Предполагается, что в историях про знаменитостей использованы их фотогра...
Почему быть бухгалтером круто. Пять историй о знаменитостях, которые начинали бухгалтерами
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m'm
yante, Вы писали:бух2007, Вы писали:а для УК - является или нет? Для УК конечно это доход, потом...
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Клерк
Александрвл
Аноним, Вы писали:Сказка для лохов... Вот уж воистину сказка.
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Аноним
Ну теперь понятно почему Путин так страной управляет. Он же опирается на эти цифры, согласно кото...
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Аноним
об этом уже столько говорят, но денег как всегда не найдется!!!  а осталось то их, детей вой...
Кому присвоят статус детей войны
Аноним
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Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
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Работодатель пытался доказать, что беременная женщина здесь не работала. Но не удалось
Аноним
Не храню вообще. Ссылка на реквизиты есть в договоре. При смене реквизитов контрагент уведомляет ...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Может хватит уже считать деньги в карманах обычных людей? Загляните лучше в карманы высших чиновн...
Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления
Клерк
Вера Грек
Интересно, у арендодателя техники доход от аренды тоже признали незаконным? У арендатора убыток, ...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
Kalita
Аноним, Вы писали: Предприниматели!! Платите работникам!! Ну не платите вы, признайте! Есть ...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
Все,терпение кончилось.... Надо закрыть этот недобизнес. В этом году уже совсем зажали. Наличку п...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
<b>Модератор</b>
Над.К
Пени грозит. Если сумма небольшая, то это копейки
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Добрый день! Подскажите, пожалуйста усн доходы, плачу поквартально. Во втором квартале была одна ...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Все норм. В результате останутся госы и полугосы, а также иностранные и оффшорные корпорации, кот...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел