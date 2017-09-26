Таможенные процедуры для экспортеров упростят

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Дмитрий Медведев распорядился актуализировать "Дорожную карту" по совершенствованию таможенного администрирования.

На совещании с вице-премьерами, которое прошло 25 сентября, Игорь Шувалов рассказал о том, что изначально в «дорожной карте» было 111 мероприятий. К настоящему моменту 80% из запланированного осуществлено, по 21 мероприятию работа идет, а по 5 мероприятиям срок исполнения еще не наступил.

Новым распоряжением карта дополнена 19 новыми мероприятиями. Эти мероприятия касаются требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска, отказа от бумажных документов, исключения дублирующих проверок и т.д.