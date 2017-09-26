О начале еще одного вида деятельности придется сообщать госорганам

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Список видов деятельности, при начале осуществления которых необходимо уведомлять госорганы пополнился еще одной строчкой.

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1143 внесены изменения в "Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений". Добавлен вид деятельности "Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования".

Уведомлять о начале такой деятельности надо будет Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" принято в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". В первоначальном варианте документа значилось всего 36 видов деятельности. Однако список постоянно расширяется и добавленный на этой неделе вид деятельности стал уже 88 в списке.