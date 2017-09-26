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Роструд поможет молодежи трудоустроиться

26.09.17 17:29
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«Нами прорабатываются вопросы создания на портале «Работа в России» специальных сервисов, призванных помочь молодым людям не только трудоустроиться, но и получить опыт работы, например, в форме стажировки», - сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, выступая на  заседании Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости. 

В частности, в планах ведомства помимо создания на базе «Работы в России» специального раздела, посвящённого трудоустройству молодежи, ещё и запуск социальной сети деловых контактов.

Замглавы Роструда Денис Васильев отметил, что одним из ограничений при трудоустройстве выпускников и молодежи является отсутствие опыта практической работы, а также несоответствие знаний, приобретенных в ходе обучения, требованиям рынка труда. В качестве решения данной проблемы может стать активное привлечение студентов и молодежи на стажировки у работодателей, в том числе еще в ходе обучения. 

На портале Роструда будет размещена база стажировок.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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