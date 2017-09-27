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Заявление на банкротство можно будет оформить в МФЦ

27.09.17 13:34
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В 2018 стартует пилотный проект по упрощению процедуры банкротства физлиц. Прорабатывается возможность подачи заявления о несостоятельности не сразу в суд, а в МФЦ. Там помогут его правильно оформить и собрать необходимые документы, пишут «Известия».

Пока проект будет опробован в нескольких регионах.

Между тем эксперты отмечают, что существенного положительного эффекта от такого нововведения ждать не стоит. Нагрузка на Арбитражные суды не снизится, они продолжат рассматривать заявления. А главная проблема для физлиц заключается не в сложности оформления заявления, а в необходимости нести траты на госпошлину, почтовые расходу, оплату услуг управляющего.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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