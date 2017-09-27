Глава МЭР разглядел сходство биткоинов с акциями МММ

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил ажиотажный спрос на криптовалюты с самой известной российской финансовой пирамидой - МММ.

«То, что мы видим, например, с биткойном, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткойна, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», - сказал Орешкин, выступая в Совете Федерации.

«Здесь есть очень высокие риски для тех, кто в это инвестирует. Государство не сможет защитить этих людей, они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям», - цитирует его слова «Интерфакс».

«С точки зрения технологий нужно быть в авангарде их разработки, но с точки зрения финансовых инструментов нужно оставаться очень аккуратными», - подчеркнул министр.