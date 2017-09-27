Из-за маркировки сигареты не подорожают

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Маркировка сигарет QR-кодом не отразится на их стоимости.

Такое заяление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Я не думаю, что это отразится на стоимости (сигарет), с учетом того, что мы проводим работу с бизнесом и мы нашли решение по самому оптимальному формату. Это — точечный код (QR-код). Это самый, на наш взгляд, самый дешевый и простой к применению формат. До конца кода мы должны уже определиться по окончательным срокам, но думаю, что 2018 год был бы оптимальным для участников рынка», — передает слова Мантурова РИА Новости.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, уже заявлял, что власти РФ с 2018 года будут готовы запустить пилот системы электронной маркировки табачных изделий.

В июле правительство РФ одобрило законопроект о маркировке ряда товаров контрольными знаками. Документ предлагает наделить правительство полномочиями по определению перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Также планируется дать кабмину право определения перечня групп организаций, которые осуществляют маркировку товаров контрольными знаками по видам деятельности.