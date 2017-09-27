Клерк.Ру
 
0
0

Из-за маркировки сигареты не подорожают

27.09.17 16:02
13
1

Маркировка сигарет QR-кодом не отразится на их стоимости.

Такое заяление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Я не думаю, что это отразится на стоимости (сигарет), с учетом того, что мы проводим работу с бизнесом и мы нашли решение по самому оптимальному формату. Это — точечный код (QR-код). Это самый, на наш взгляд, самый дешевый и простой к применению формат. До конца кода мы должны уже определиться по окончательным срокам, но думаю, что 2018 год был бы оптимальным для участников рынка», — передает слова Мантурова РИА Новости.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, уже заявлял, что власти РФ с 2018 года будут готовы запустить пилот системы электронной маркировки табачных изделий.

В июле правительство РФ одобрило законопроект о маркировке ряда товаров контрольными знаками. Документ предлагает наделить правительство полномочиями по определению перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Также планируется дать кабмину право определения перечня групп организаций, которые осуществляют маркировку товаров контрольными знаками по видам деятельности.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Когда стартует проект по маркировке табачных изделий
 
Новости директору
 
Ювелирные изделия будут маркировать нанометками
 
Бухгалтерские новости
 
Когда акцизы считают с учетом коэффициента Т
 

»
Мнения 135
Аноним
Аноним, Вы писали: К президенту на горячую линию надо, больше не к кому... Написал жало...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:   Требовать от ПФР передавать в ФН...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Клерк
Lartchik
Я правильно понимаю, что если с выручки будет налог, ТСЖ включит его в коммуналку, мы коммуналку ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Какая прокуратура? Просто гос органам надо признать системную ошибку передачи информации и продел...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
Семинар понравился. Разрозненная информация в моей голове начала укладываться в единую отдельную ...
Владимир Туров: Налоговикам подчинили все, что можно подчинить
Аноним
Владимир Викторович, спасибо огромное за семинар. Также я очень благодарна своему руководителю, ч...
Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый
Аноним
А ПФ говорит что пока не будет указаний МинФина пересчитывать не будем!
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/18282@ от 13.09.2017
Клерк
Натали Б
Аноним, Вы писали:И сейчас платежки для новых контрагентов только через внесение в справочник и с...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
А вот этот бред написал, кандидат экономических наук и советник директора .... аудиторской фирмы....
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
<b>Модератор</b>
Над.К
Вот только ИП - не люди, им не положено!  Почему не положено-то? ИП на ОСНО при покупке жил...
Налоговых льгот может стать меньше
Клерк
Fantas
Аноним, Вы писали:Имущественный налоговый вычет нужен людям. Хоть какие-то деньги вернуть при пок...
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
Сколько бы работник не получал  хоть 1 тыс.хоть 30 тыс Зарплата всё равно будет по минимуму....
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
<b>Модератор</b>
Над.К
natalisa51, ну свои интересы вы и дальше сможете защищать, вот с чужими будет сложнее. Понятно же...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
Fantas
Пусть ФНС создадут систему "поощрений", например освобождение от налогов или страховых взносов, в...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
Fantas
пусть лучше по ТЦ и гостиницам пройдутся, там вообще у половины ИП не открыто, офисы арендуют. А ...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Аноним, Вы писали:У нас банк вернул платежку на перечисление НДФЛ с незаполненным полем 109. Спра...
С 25 апреля заполняем платежки по-новому: построчный гид
Клерк
Ташик777
IBank2  работаю в ней уже лет пять. Все устраивает. После того как стала в браузере открыва...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
Но законодательство и не обязывает работодателя фиксировать выдачу расчетных листков
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
Имущественный налоговый вычет нужен людям. Хоть какие-то деньги вернуть при покупке жилья!
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
И сейчас платежки для новых контрагентов только через внесение в справочник и смс оповещение. Да,...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
natalisa51
Сделали специально,чтобы люди даже по гражданским, административным делам не могли себя защитить....
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Люди хватаются за любую подработку, т.к. зарплаты не хватает, а с них хотят содрать шкурку ((( Дл...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Угробили образование, угробили экономику, развалили заводы и фабрики, разорили сельское хозяйство...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
Hokori
room111, Вы писали:Да, цена на услуги нелегалов вырастет ровно на сумму налогов. Интересно, как н...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
А чего доказывать. Если предлагаешь значит предпринимаешь. Фиксированные взносы можно начинать пл...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Попетушившись на предмет будущей пенсии, приходиться смотреть на проблематику с другой стороны: б...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
В общем, смысл статьи понятен: гайки будут закручивать еще больше. А контролирующие органы у нас ...
Налоговой уголовки станет больше
Энергия мысли
room111
Да, цена на услуги нелегалов вырастет ровно на сумму налогов. Интересно, как налоговая будет дока...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
«Право налогоплательщика избегать уплаты налогов с использованием всех разрешенных законом ...
Важное определение КС РФ: бизнесмен не нарушил закон, он нарушил жизнь по «понятиям»
Аноним
medyza, Вы писали:Не согласна с Вами, нормальная, понятная выписка, если ее сформировали правильн...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Такая же ситуация была. Только с фнс. Перевод из москвы в московскую область. Заблокировали счет ...
После переезда ИП пенсфонд два года не может передать данные о взносах
Аноним
А надо всего лишь умерить  аппетиты , снизить сборы для спецрежимников  до  вменяе...
«Горячая линия», почтовые ящики и выступления на ТВ: как налоговики борются с серой зарплатой
Клерк
natalisa51
Убрать НДС вообще внутренний , тогда прибыль в суммаром отношении увеличится., половина налоговик...
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
А ничего, что у месье явные проблемы с расчетом процентов? XDОн сперва к 1000 прибавляет 20%, пол...
Хитрости и секреты ввода калькулятора. Лайфхак, как правильно считать
Клерк
Vetothka
Мы (не так, видимо, давно))) работаем на онлайн-СБ. Поэтому помню, что нам предлагали варианты: б...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»