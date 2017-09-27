Роспотребнадзор выступил против самозванцев, якобы защищающих права потребителей

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В интернете распространяются рекламные объявления от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование - «Роспотребнадзор».

Между тем в соответствии со статьей 54 ГК РФ включение в наименование юрлица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента РФ или актами Правительства Российской РФ, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном Правительством РФ.

Введение указанных ограничений связано с необходимостью не допускать заблуждения участников гражданского оборота по поводу того, уполномочено ли то или иное юрлицо на осуществление публично-правовых функций, участвует ли государство в капитале таких компаний.

В наименованиях юрлиц недопустимо также использовать полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти (например, «Роспотребнадзор», «Роспотреб», «Потребнадзор», «Моспотребнадзор» и т.п.). В виде исключения такое использование может быть предусмотрено только законами и иными правовыми актами.

Вместе с тем, в сети «Интернет» в настоящее время широко распространяется так называемая контекстная реклама, в заголовке и содержании которой указана недостоверная информация.

При этом указание, что на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф/, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф, расположен официальный сайт Роспотребнадзора, возможен прием жалоб, ведется «горячая линия» или осуществляется иная публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти – является откровенным обманом, направленным на введение в заблуждение граждан, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор предостерегает потребителей от пользования услугами таких недобросовестных компаний, которые с момента размещения рекламы в сети «Интернет» делают ставку на обман пользователей.