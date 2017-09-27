Клерк.Ру
 
0
0

Роспотребнадзор выступил против самозванцев, якобы защищающих права потребителей

27.09.17 17:37
13

В интернете распространяются рекламные объявления от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование - «Роспотребнадзор».

Между тем в соответствии со статьей 54 ГК РФ включение в наименование юрлица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента РФ или актами Правительства Российской РФ, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном Правительством РФ.

Введение указанных ограничений связано с необходимостью не допускать заблуждения участников гражданского оборота по поводу того, уполномочено ли то или иное юрлицо на осуществление публично-правовых функций, участвует ли государство в капитале таких компаний.

В наименованиях юрлиц недопустимо также использовать полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти (например, «Роспотребнадзор», «Роспотреб», «Потребнадзор», «Моспотребнадзор» и т.п.). В виде исключения такое использование может быть предусмотрено только законами и иными правовыми актами.

Вместе с тем, в сети «Интернет» в настоящее время широко распространяется так называемая контекстная реклама, в заголовке и содержании которой указана недостоверная информация.

При этом указание, что на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф/, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф, расположен официальный сайт Роспотребнадзора, возможен прием жалоб, ведется «горячая линия» или осуществляется иная публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти – является откровенным обманом, направленным на введение в заблуждение граждан, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор предостерегает потребителей от пользования услугами таких недобросовестных компаний, которые с момента размещения рекламы в сети «Интернет» делают ставку на обман пользователей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Защита прав потребителей»
Новости директору
 
Контрольные закупки Роспотребнадзора узаконят
 
Новости директору
 
Защита прав потребителей получила новую стратегию
 

Посетить семинар по теме «Защита прав потребителей»

Все семинары по теме Защита прав потребителей
»
Мнения 140
Аноним
Занятие коммерцией без регистрации в качестве ИП, по действующему законодательству РФ-при доходах...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Сначала надо создать нормальную пенсионную систему,а не одно название .
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Не вижу проблемы, если Банк идет на контакт и конструктивно пытается решить проблемы неудобства (...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Над.К, Вы писали:Аноним, так по номеру дела в картотеке арбитража по ссылке спокойно находит...
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Аноним
Аноним, Вы писали: К президенту на горячую линию надо, больше не к кому... Написал жало...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:   Требовать от ПФР передавать в ФН...
Требования на уплату взносов в максимальном размере получают десятки тысяч предпринимателей
Клерк
Lartchik
Я правильно понимаю, что если с выручки будет налог, ТСЖ включит его в коммуналку, мы коммуналку ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Какая прокуратура? Просто гос органам надо признать системную ошибку передачи информации и продел...
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Аноним
Семинар понравился. Разрозненная информация в моей голове начала укладываться в единую отдельную ...
Владимир Туров: Налоговикам подчинили все, что можно подчинить
Аноним
Владимир Викторович, спасибо огромное за семинар. Также я очень благодарна своему руководителю, ч...
Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый
Аноним
А ПФ говорит что пока не будет указаний МинФина пересчитывать не будем!
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/18282@ от 13.09.2017
Клерк
Натали Б
Аноним, Вы писали:И сейчас платежки для новых контрагентов только через внесение в справочник и с...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
А вот этот бред написал, кандидат экономических наук и советник директора .... аудиторской фирмы....
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
<b>Модератор</b>
Над.К
Вот только ИП - не люди, им не положено!  Почему не положено-то? ИП на ОСНО при покупке жил...
Налоговых льгот может стать меньше
Клерк
Fantas
Аноним, Вы писали:Имущественный налоговый вычет нужен людям. Хоть какие-то деньги вернуть при пок...
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
Сколько бы работник не получал  хоть 1 тыс.хоть 30 тыс Зарплата всё равно будет по минимуму....
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
<b>Модератор</b>
Над.К
natalisa51, ну свои интересы вы и дальше сможете защищать, вот с чужими будет сложнее. Понятно же...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
Fantas
Пусть ФНС создадут систему "поощрений", например освобождение от налогов или страховых взносов, в...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
Fantas
пусть лучше по ТЦ и гостиницам пройдутся, там вообще у половины ИП не открыто, офисы арендуют. А ...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Аноним, Вы писали:У нас банк вернул платежку на перечисление НДФЛ с незаполненным полем 109. Спра...
С 25 апреля заполняем платежки по-новому: построчный гид
Клерк
Ташик777
IBank2  работаю в ней уже лет пять. Все устраивает. После того как стала в браузере открыва...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
Но законодательство и не обязывает работодателя фиксировать выдачу расчетных листков
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
Имущественный налоговый вычет нужен людям. Хоть какие-то деньги вернуть при покупке жилья!
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
И сейчас платежки для новых контрагентов только через внесение в справочник и смс оповещение. Да,...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
natalisa51
Сделали специально,чтобы люди даже по гражданским, административным делам не могли себя защитить....
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Люди хватаются за любую подработку, т.к. зарплаты не хватает, а с них хотят содрать шкурку ((( Дл...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Угробили образование, угробили экономику, развалили заводы и фабрики, разорили сельское хозяйство...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
Hokori
room111, Вы писали:Да, цена на услуги нелегалов вырастет ровно на сумму налогов. Интересно, как н...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
А чего доказывать. Если предлагаешь значит предпринимаешь. Фиксированные взносы можно начинать пл...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Попетушившись на предмет будущей пенсии, приходиться смотреть на проблематику с другой стороны: б...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
В общем, смысл статьи понятен: гайки будут закручивать еще больше. А контролирующие органы у нас ...
Налоговой уголовки станет больше
Энергия мысли
room111
Да, цена на услуги нелегалов вырастет ровно на сумму налогов. Интересно, как налоговая будет дока...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
«Право налогоплательщика избегать уплаты налогов с использованием всех разрешенных законом ...
Важное определение КС РФ: бизнесмен не нарушил закон, он нарушил жизнь по «понятиям»
Аноним
medyza, Вы писали:Не согласна с Вами, нормальная, понятная выписка, если ее сформировали правильн...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»