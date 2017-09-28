Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году

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Рост заработной платы россиян в 2018 году в реальном выражении прогнозируется на уровне 4,1%, в том числе за счет индексации зарплат бюджетников.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Кроме того, Силуанов заверил, что будут реализовываться все меры, направленные на улучшение сбора и администрирования налогов без повышения налоговой нагрузки. Информационные системы ФНС и ФТС, будут объединены, что позволит улучшить собираемость налогов. Будут внедрены системы прослеживаемости товаров, внедрение маркировки. И контрольно-кассовая техника будет устанавливаться в соответствии с тем графиком, который предусмотрен. Таким образом понятно, что Минфин будет всячески препятствовать изменению сроков обяательного применения ККТ для определенных видов бизнеса.

«У нас предусмотрен рост заработных плат в бюджетной сфере, и, соответственно, это даёт основание прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти заработные платы. По прогнозам, в следующем году в реальном выражении заработная плата вырастет на 4,1 процента. Это в том числе и за счёт того, что мы увеличиваем заработные платы, выплаты в бюджетном секторе» — заявил Силуанов.

Министр заверил, что начиная с 2018 года будет в полном объёме исполнена норма указа о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы.