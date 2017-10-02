Справка заменяет пенсионное удостоверение

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Петербуржцы и жители Ленинградской области все чаще стали обращаться в клиентские службы Управлений ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти с вопросом о прекращении выдачи пенсионного удостоверения при назначении пенсии.

Уважаемые пенсионеры, волноваться не нужно, успокоили в ПФР. С 1 января 2015 года новые правила обращения за пенсией не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений, статус пенсионера подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии.

Предъявлять справку пенсионер сможет также, как и пенсионное удостоверение, в транспорте, аптеке и социальной службе.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела.

При этом новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения, однако при утере, гражданин получит справку.