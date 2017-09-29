Пенсии у московских пенсионеров могут вырасти

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Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии и льгот в столице. Об этом он сообщил вчера во время встречи с ветеранами.

«Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия. Но, не дожидаясь этого, я считаю, что нам все-таки надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько ее увеличить, давайте мы вместе подумаем, создадим рабочую группу и выработаем с вами оптимальный вариант так, чтобы мы уже к 10 октября четко представляли, какой объем средств необходимо из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную пенсию по Москве», — сказал Мэр Москвы.



Изменения коснутся более одного миллиона человек. Сергей Собянин, пообещал, что доплаты будут учтены при рассмотрении бюджета на следующий год.