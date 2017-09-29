«ВИМ-Авиа»: гендиректора и главбуха задержали, иск о банкротстве отозван

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Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение; совладельцы компании бежали из страны, их местонахождение устанавливается.

По данным источника, близкого к руководству перевозчика, «ВИМ-Авиа» сотрудничает со следствием. Компания продолжает функционировать, пишет РИА Новости.

Параллельно ведется работа по перевозке пассажиров авиакомпании, в четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по данному вопросу. Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании «ВИМ-Авиа» банкротом. Но как сообщило в четверг АСВ, было принято решение отозвать этот иск до определения позиции правительства.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Роструд проводит проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова в связи со сложившейся ситуацией, на него было наложено дисциплинарное взыскание. Соколову вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.