В добровольные отношения с ПФ надо будет вступать по новым Правилам

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Минтруд утвердил новые Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, что добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе:

граждане России, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд за себя;

физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем;

застрахованные лица, уплачивающие взносы в фиксированном размере (ИП, адвокаты, нотариусы и пр.);

физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.

К правилам прилагаются образцы заявлений о вступлении в правоотношения с ПФ и о прекращении таковых.

Приказ Минтруда от 31.05.2017 № 462н официально опубликован 29 июня.