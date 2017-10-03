Клерк.Ру
 
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ЦБ задумался о будущем кредитной кооперации

03.10.17 12:32
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Банк России намерен обсудить с участниками рынка возможные пути развития кредитной кооперации.

Количество кредитных кооперативов и их членов в последние годы неуклонно снижается, отмечается в докладе ЦБ. Именно поэтому назрела необходимость проанализировать текущую ситуацию в данном сегменте финансового рынка. В докладе обсуждается отношение граждан к кредитной кооперации, анализируется ряд проблем, которые сдерживают ее развитие, а также формируется набор предложений для их решения.

Банк России считает необходимым обсудить с профессиональным сообществом, как развивать принципы общности в кредитной кооперации, каким образом должен работать механизм субсидиарной ответственности членов (пайщиков) кооперативов и насколько целесообразно создание системы стабилизации КПК.

В частности, для повышения вовлеченности пайщиков в деятельность КПК предлагается усовершенствовать механизмы управления кредитными кооперативами, а также повысить уровень понимания членами (пайщиками) своей ответственности. Это поможет снизить риски и популяризирует кредитную кооперацию, считают авторы документа.

Среди других важных тем доклада – меры стимулирования развития кредитной кооперации и укрепление ее имиджа.

После обсуждения Банк России примет решение о дальнейшей политике в этой области и конкретных мерах по решению проблем развития рынка кредитной кооперации. Среди них – разработка соответствующих стратегических документов и внесение изменений в законодательство.

Обсуждение продлится до 1 ноября, уточняет пресс-служба ЦБ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Перспективы и риски инвестиций в кредитные кооперативы
 

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Мнения 74
Клерк
natalisa51
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НатальяС
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<b>Модератор</b>
бух2007
в декабре 2016 года, ему позвонили из ПФР и попросили прийти, чтобы написать заявление на смену ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
НатальяС, в законе об ООО написано. Так же как и о том, в каком порядке их вносить.
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, если что-то неинтересно Вам, это не значит, что неинтересно всем. Неинтересную лично...
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Клерк
НатальяС
есть другие необлагаемые вклады в имущество  Ну, скажите, какие, например. 
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Аноним
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Сотрудники ссорятся между собой, а работодатель - крайний
Аноним
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Аноним
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Аноним
Собираем крохами с бедных,а про....... ворохами.На дворцы для ПФР и его свиту.
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Ожидания от обеления, ну очень сильно, превосходят потенциальный результат. Только тупое российск...
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Клерк
mityai
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Клерк
msneg
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Аноним
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<b>Модератор</b>
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 в следующий курортный сезон ценник на жилье подрастет на суммв налогов ))
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Клерк
mityai
Но Вам это не интересно, правда?  Мне интересны тенденции, цифры и статданные. Есть люди, ко...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Аноним, Вы писали:Огромная просьба. Можно подобные "статьи", а по сути вопросы к читателям, &nbsp...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, эта информация о том, что обсуждают в форуме. Обсуждают бухгалтеры, заметим, значит ...
Сотрудники ссорятся между собой, а работодатель - крайний
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, еще раз - есть другие необлагаемые вклады в имущество.
Перечень необлагаемых налогом на прибыль доходов изменен
Аноним
Аноним, Вы писали:Принципы налогообложения были и остаются неизменными как до 1997 года, так и се...
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Аноним
Когда в региональном законе о налоге не указаны налогоплательщики и налоговые элементы, то Налого...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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Над.К
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