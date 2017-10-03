ЦБ задумался о будущем кредитной кооперации

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Банк России намерен обсудить с участниками рынка возможные пути развития кредитной кооперации.

Количество кредитных кооперативов и их членов в последние годы неуклонно снижается, отмечается в докладе ЦБ. Именно поэтому назрела необходимость проанализировать текущую ситуацию в данном сегменте финансового рынка. В докладе обсуждается отношение граждан к кредитной кооперации, анализируется ряд проблем, которые сдерживают ее развитие, а также формируется набор предложений для их решения.

Банк России считает необходимым обсудить с профессиональным сообществом, как развивать принципы общности в кредитной кооперации, каким образом должен работать механизм субсидиарной ответственности членов (пайщиков) кооперативов и насколько целесообразно создание системы стабилизации КПК.

В частности, для повышения вовлеченности пайщиков в деятельность КПК предлагается усовершенствовать механизмы управления кредитными кооперативами, а также повысить уровень понимания членами (пайщиками) своей ответственности. Это поможет снизить риски и популяризирует кредитную кооперацию, считают авторы документа.

Среди других важных тем доклада – меры стимулирования развития кредитной кооперации и укрепление ее имиджа.

После обсуждения Банк России примет решение о дальнейшей политике в этой области и конкретных мерах по решению проблем развития рынка кредитной кооперации. Среди них – разработка соответствующих стратегических документов и внесение изменений в законодательство.

Обсуждение продлится до 1 ноября, уточняет пресс-служба ЦБ.