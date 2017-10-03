Новогодние каникулы опять предлагают сократить

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Депутатам от фракции КПРФ не дают покоя длинные новогодние каникулы. Они внесли очередной законопроект об их отмене.

Новым проектом предложено 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями.Одновременно предлагается в проекте исключить из числа нерабочих

праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4,5,6 и 8 января.

В состав нерабочих праздничных дней предлагается включить 18 марта (день воссоединения с Крымом) и 28 июля (Крещение Руси), при этом 12 июня праздником являться не будет.

Ну, и, конечно, по мнению коммунистов, праздничный день надо перенести с 4 на 7 ноября. 7 января коммунисты тронуть не решились, поэтому предлагают его оставить в числе праздников.

Предыдущий законопроект по этому же поводу был внесен теми же депутатами в июне месяце. И до сих пор находится на рассмотрении Госдумы.