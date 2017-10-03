Клерк.Ру
 
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Новогодние каникулы опять предлагают сократить

03.10.17 13:31
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Депутатам от фракции КПРФ не дают покоя длинные новогодние каникулы. Они внесли очередной законопроект об их отмене.

Новым проектом предложено  31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями.Одновременно предлагается в проекте исключить из числа нерабочих
праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4,5,6 и 8 января.

В состав нерабочих праздничных дней предлагается включить 18 марта (день воссоединения с Крымом) и 28 июля (Крещение Руси), при этом 12 июня праздником являться не будет.

Ну, и, конечно, по мнению коммунистов, праздничный день надо перенести с 4 на 7 ноября. 7 января коммунисты тронуть не решились, поэтому предлагают его оставить в числе праздников.

Предыдущий законопроект по этому же поводу был внесен теми же депутатами в июне месяце. И до сих пор находится на рассмотрении Госдумы.

 

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Достали. Многие бухгалтеры только в новогодние праздники и могут нормально отдохнуть. А вот религиозные праздники в светском государстве вообще странная история. Зато про День Конституции вообще никто не вспоминает.

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Мнения 109
Клерк
natalisa51
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эстэр
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Клерк
Натали Б
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Новогодние каникулы опять предлагают сократить
Клерк
natalisa51
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Клерк
Натали Б
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Аноним
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Клерк
Час
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<b>Модератор</b>
Над.К
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<b>Модератор</b>
Над.К
Только то, что за счет ФСС
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Аноним
FA, Вы писали:А простое решение - отменить все спецрежимы - в голову так и не приходит им почему ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
А вы сомневаетесь, что в НК можно в любой момент внести поправки и льготу отменить? ))
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Еще особенно нравится, что нужно дать пояснения о перспективах развития и шагах, предпринимаемых ...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
Аноним
А почему бы контр меры тогда не принять?За год мои взносы в ФСС и ФФОМС около 100 тысяч рублей. З...
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