Роспотребнадзор разобрался: спиннеры безопасны для детей
Роспотребнадзор опубликовал сегодня результаты экспертизы спиннеров. Что выяснили эксперты – расскажем.
Напомним, в августе в ведомстве забеспокоились по поводу влияния этой игрушки на здоровье детей и решили выяснить это, направив запросы в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.
По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер.
Однако эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка её деталями.
Таким образом, подтверждены рекомендации Роспотребнадзора, озвученные ранее:
- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;
- поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;
- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;
- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.
Добавим, на нашем сайте проходил опрос на тему спиннеров, большинство участников которого ответили, что уже купили ребенку эту игрушку (51%). Добавим сюда еще 9%, которые и сами играются этим девайсом.
32% опрошенных не покупали спиннер своим детям.
А 8% респондентов и вовсе впервые слышат о существовании такой игрушки, вызвавшей беспокойство Роспотребнадзора.
Ну что ж, для тех, кто не в курсе, поясним:
Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.