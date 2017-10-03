Роспотребнадзор разобрался: спиннеры безопасны для детей

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Роспотребнадзор опубликовал сегодня результаты экспертизы спиннеров. Что выяснили эксперты – расскажем.

Напомним, в августе в ведомстве забеспокоились по поводу влияния этой игрушки на здоровье детей и решили выяснить это, направив запросы в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей.

По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер.

Однако эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка её деталями.

Таким образом, подтверждены рекомендации Роспотребнадзора, озвученные ранее:

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;

- поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Добавим, на нашем сайте проходил опрос на тему спиннеров, большинство участников которого ответили, что уже купили ребенку эту игрушку (51%). Добавим сюда еще 9%, которые и сами играются этим девайсом.

32% опрошенных не покупали спиннер своим детям.

А 8% респондентов и вовсе впервые слышат о существовании такой игрушки, вызвавшей беспокойство Роспотребнадзора.

Ну что ж, для тех, кто не в курсе, поясним: