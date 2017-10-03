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Фирму оштрафовали на 100 млн. рублей за попытку дать взятку сотруднику банка

03.10.17 16:33
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Тюменская компания по решению суда заплатит штраф в размере 100 млн. рублей за 4 неудачных попытки дать взятку. Такое наказание предусмотрено  ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени и в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает Генпрокуратура, основанием для привлечения общества к административной ответственности послужили материалы проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции прокуратуры округа и уголовного дела в отношении представительницы компании, действовавшей по доверенности.

По версии следствия, женщина, зная, что фирма не обладает достаточными залоговыми и оборотными средствами для получения кредита в сумме 350 млн. рублей, направила в банк заявку на его получение, приложив недостоверные документы о финансовом положении фирмы. После того, как ей стало известно об отрицательном решении, представительница компании решила подкупить начальника отдела финансового учреждения, предложив взятку в размере 2,1 млн рублей. Тот отказался.

На следующий день женщина передала финансисту гарантийное письмо, которое после выдачи кредита гарантировало ему выплату 2,1 млн рублей под видом оплаты консультационным услуг. Тот отказался во второй раз.

Тогда она предложила взятку заместителю директора филиала банка. Он тоже отказался. Повторная попытка подкупить его успехом не увенчалась.

Материалы уголовного дела по обвинению женщины в совершении преступления (приготовление к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере), находятся на рассмотрении в суде.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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